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Клімкін пояснив ситуацію з відповіддю МЗС Росії та опублікував обидві ноти

Новини » Політика    27.06.2019 - 20:04
Клімкін пояснив ситуацію з відповіддю МЗС Росії та опублікував обидві ноти
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін вважає, що російська сторона готувала "пастку" в ситуації з моряками

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що українська відповідь на дипломатичну ноту МЗС Росії викриває приховані мотиви російської сторони щодо захоплених моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, міністр опублікував обидві дипломатичні ноти, а також назвав російський документ "примітивною пасткою".

"Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі президента банально попався", - зазначив Клімкін.

Він також підкреслив, що викладена в українській ноті аргументація - це позиція, яку МЗС спільно з міжнародними партнерами відстоює з першого дня захоплення моряків.

 

Фото: дипломатичні ноти захоплених моряків

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський розкритикував Клімкіна за те, що МЗС робить зовнішньополітичні кроки щодо Росії без його відома.

"Я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ, тому що пан Клімкін не вважає за необхідне обговорювати таке питання з президентом... Я не розумію, чому не порадившись зі мною, міністр робить заяву від держави", - заявив Зеленський.

До цього МЗС України повідомив про те, що Російська Федерація готова передати захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їх кримінального переслідування за російськими законами.

 

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