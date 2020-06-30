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Повернення Росії в G7 поки неможливо, - посол Британії

Новини » Політика     30.06.2020 - 09:24
Повернення Росії в G7 поки неможливо, - посол Британії
Фото: Мелінда Сіммонс (РБК-Україна)

Британія не готова пробачити російську агресію проти України

В Британії вважають, що заяви Росії щодо Другої світової війни є тестом для міжнародної спільноти. Ставлення країн "Великої сімки" до такого наративу настільки ж непорушне, як і ставлення до всього наративу російської агресії.

Про це посол Британії Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона розповіла, що через коронавірус з'явилась думка, що Росію потрібно повернути в G7. Втім, прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що цього не станеться і це не є причиною, що щоб пробачати агресію на сході України чи незаконну анексію Криму.

"Ви самі виключили себе з G7 подібного роду поведінкою. Припиніть таку поведінку, тоді ми можемо говорити про "велику сімку" і про санкції. Але поки ви не виконаєте свою роль у Мінських угодах, поки ви не припините агресію проти України, такі варіанти не розглядаються", - заявила посол.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив за запрошення Росії на саміт "Великої сімки" (G7), але ряд інших членів цієї групи висловилися проти.

Раніше повідомлялося, що попри позицію Трампа, Німеччина, Канада і Великобританія проти повернення Росії у форматі "Великої сімки".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України G7Російська Федерація
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