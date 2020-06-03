Трамп знову виступив за Росію в G7: легше домовитися про ядерний пакт

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп хоче домовитися з Путіним про новий ядерний пакт

Президент США Дональд Трамп в черговий раз виступив за запрошення Росії на саміт "Великої сімки" (G7). На його думку, в цьому форматі легше домовитися про ядерний пакт.

Про це він заявив в інтерв'ю радіо Fox News, передає The Hill.

За його словами, запрошення Росії на саміт до 2020 року є "здоровим глуздом".

"Це не питання того, що він (президент Росії Володимир Путін, - ред.) зробив, це питання здорового глузду... У нас є "Велика сімка", його там немає. Половина зустрічі присвячена Росії, а його там немає", - зазначив Трамп.

Як приклад співпраці з Росією він навів подолання нафтової кризи, але визнав, що це принесло користь РФ. Трамп зазначив, що в присутності Путіна на саміті G7 було б "легше домовитися про новий ядерний пакт".

"Я хочу ядерного пакту, безпечний атом, тому що це найбільша проблема, яка є у світі", - додав президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри позицію Трампа, Німеччина, Канада і Великобританія проти повернення Росії у форматі "Великої сімки".

Тим часом Путін видав указ про засади політики в галузі ядерного стримування, який дозволяє застосовувати атомну зброю у відповідь на атаку російських об'єктів інфраструктури та на загрозу самого існування держави.

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Автор: РБК-Україна