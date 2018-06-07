Повернення окупованої території Донбасу не буде військовою операцією, - Аваков

Аваков зазначив, що процес деокупації Донбасу потребує прийняття закону "Про амністію"

Повернення окупованої території Донбасу не буде військовою операцією. Про це сьогодні в ході 9-го Національного експертного форуму заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це, швидше за все, буде поліцейська операція без застосування військових сил", - сказав Аваков.

За його словами, ця операція буде містити кілька компонентів, зокрема, комунікаційний та інформаційний.

При цьому Аваков зазначив, що процес деокупації Донбасу потребує прийняття закону "Про амністію".

"На мій погляд, необхідно прийняти законопроект, в рамках якого жодна амністія не торкнеться людей, на руках яких кров мирних жителів або тих, хто воював проти українських військових, вбивав і розстрілював. Також ніяка амністія не може торкнутися тих, хто брав участь в грабежах і кримінальних злочинах проти мирних громадян і військових", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, 6 червня секретар РНБО Олександр Турчинов під час зустрічі з президентом Світового Конгресу Українців Євгеном Чолієм заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін не збирається припиняти агресію в Україні.