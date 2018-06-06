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Путін не збирається припиняти агресію в Україні, - РНБО

НовиниПолітика    06.06.2018 - 14:16
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Російсько-окупаційні угруповання щодня здійснюють обстріли наших територій

Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін не збирається припиняти агресію в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов в ході зустрічі з президентом Світового Конгресу Українців (СКУ) Євгеном Чолієм, йдеться на сайті РНБО.

Так, за словами Турчинова, російсько-окупаційні угруповання щодня здійснюють обстріли наших територій з використанням забороненого Мінськими угодами важкого озброєння.

"Усі факти свідчать, що Путін не збирається припиняти агресію. Його мета - дестабілізувати ситуацію в Україні, виснажити нашу країну, зламати здатність до опору, а також посилити свій вплив на Європу, розколюючи єдність європейських країн", - зазначив Турчинов.

Також, за словами секретаря РНБО, дуже важливо доносити інформацію про масштабні зміни, які відбуваються в Україні, тому що "це розвінчує інформаційну пропаганду РФ, яка є елементом гібридної війни та ведеться не лише проти нашої держави, а й проти всіх цивілізованих країн світу".

Нагадаємо, за минулу добу по всій лінії зіткнення було зафіксовано 31 прицільний ворожий обстріл.

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Теги публікації: Володимир Путін, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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