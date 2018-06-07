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Возвращение оккупированной территории Донбасса не будет военной операцией, - Аваков

НовостиПолитика    07.06.2018 - 11:49
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Аваков отметил, что процесс деоккупации Донбасса потребует принятия закона "Об амнистии"

Возвращение оккупированной территории Донбасса не будет военной операцией. Об этом сегодня в ходе 9-го Национального экспертного форума заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина

"Это, скорее всего, будет полицейская операция без применения военных сил", - сказал Аваков. 

По его словам, эта операция будет содержать несколько компонентов, в частности, коммуникационный и информационный.

При этом Аваков отметил, что процесс деоккупации Донбасса потребует принятия закона "Об амнистии".

"На мой взгляд, необходимо принять законопроект, в рамках которого никакая амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал и расстреливал. Также никакая амнистия не может коснуться тех, кто участвовал в грабежах и уголовных преступлениях против мирных граждан и военных", - подчеркнул Аваков. 

Напомним, 6 июня секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе встречи с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Евгением Чолием заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается прекращать агрессию в Украине.

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Теги публикации: Донбасс, Арсен Аваков, оккупированные территории  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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