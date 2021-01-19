Повернення Ломаченко і проти кого вийде на ринг Усик: найочікуваніші бої у 2021 році

Спортивний календар 2021 року буде вкрай щільним і цікавим. Він увібрав в себе події минулого коронавірусного року, коли багато змагань відкладались та переносились. У світі боксу поки ще мало конкретики, але він не розчарує. Розказуємо про найочікуваніші бої у нинішньому році.

Наближається мегабій

Вперше з часів Леннокса Льюїса, а було це 21 рік тому, нас може чекати поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Цей успіх у найближчі півроку мають намір повторити Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі. Вони ще минулого року домовились про проведення двох боїв.

І хоча контракти ще не підписані, переговори, до яких включено питання про уніфікацію титулів, знаходяться на завершальній стадії. За словами промоутера Боба Арума, всі сторони мають намір підписати угоду протягом трьох днів з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена (20 січня – ред.), а сам бій ми можемо побачити вже в травні-червні.

Перешкодити цьому може обов'язковий претендент на пояс WBO в особі Олександра Усика, який активно заявляє, що не відступить від свого права битися за титул. Всесвітня боксерська організація на стороні українця. Вона вимагає від Джошуа або зійтися з Олександром в рингу, або добровільно відмовитися від пояса.

Але в команді британця зовсім інші плани. Вони твердо мають намір провести найбільший поєдинок в боксі. Сам же боксер не проти бачити Усика своїм суперником і навіть просив організацію відстрочити з ним бій. Звичайно, Олександр не має наміру довго чекати. Тим більше зараз, коли ситуація у світі залишається нестабільною через коронавірус. Виходом може стати тимчасовий пояс WBO, який стане повноцінним після бою Джошуа – Ф'юрі.

Щоб Усик не зірвав поєдинок, йому запропонували хороші відступні і другий номер рейтингу WBO Джо Джойса в ролі суперника, який вже кинув виклик українцю. Він значно серйозніший опонент, ніж попередні. Усик поки провів у супертяжах лише два поєдинки. У дебютному поєдинку з ним боксував маловідомий американець Чазз Уїзерспун, а в другому – віковий Дерек Чісора, за спиною у якого безліч поразок.

Другий бій

Найнесподіванішим результатом боксерського поєдинку торік стала поразка Василя Ломаченка. Йому залишався всього один крок до бажаного звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Але Теофімо Лопес, який виходив на бій як андердог, переміг одноголосним рішенням суддів і об'єднав чотири титули чемпіона світу.

Уже після бою стало відомо, що Ломаченко вийшов на ринг з травмою плеча, а на наступний день після програного бою переніс операцію. Українець зізнався, що не дивлячись на пошкодження, він вірив в перемогу в цьому поєдинку. Щобільше, він не вважає себе переможеним.

Але американець відмовляється від реваншу. Він готується провести наступний поєдинок навесні – у квітні або на початку травня. Залишилося тільки визначитися з ім'ям наступного суперника. Його самого найбільше цікавить поєдинок з регулярним чемпіоном WBA Джервонтою Девісом.

Промоутер українця заявив про можливість організувати реванш за допомогою бізнесменів з Близького Сходу. Але в умовах пандемії коронавірусу його буде дуже складно організувати. Оскільки без глядачів втрачається занадто багато джерел доходу.

Якщо про реванш не вийде домовитися, то список претендентів на бій з Ломаченко пристойний – Раян Гарсія, Девін Хейні і Джервонта Девіс. Українець вже відновився і його повернення планується на квітень або травень.

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