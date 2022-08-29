Повернення акцизу на пальне завдасть великої шкоди аграріям та військовим, - економіст

Повернення акцизу на пальне, яке ініціює український уряд, призведе до підвищення цін на всі товари та послуги, а також завдасть великої шкоди аграріям та військовим, яким для виконання роботи потрібен дизель у дуже великих кількостях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіка Андрія Новака.

"Не можна зараз чіпати пальне - тому що воно вкрай необхідне у дуже великих об’ємах як для ЗСУ, так і для аграріїв для виконання своєї роботи. Підвищувати вартість пального - це завдавати великої шкоди українській економіці. І навіщо це потрібно, незрозуміло", - заявив експерт.

Він нагадав: згідно з економічною наукою, відповіддю на економічну кризу має бути зниження податків та зборів, адже будь-яке підвищення запускає маховик інфляції і призводить до росту цін.

"Що означає підвищення акцизу на пальне? Означає, що воно зросте в ціні, і це при тому, що ціни на нього за час російського вторгнення і так зросли майже вдвічі. А пальне - це обов’язкова складова у собівартості всіх без винятку товарів та послуг. Тобто почнеться ланцюгова реакція подорожчання", - пояснив Новак.

Експерт також зауважив, що, за різними оцінками, падіння ВВП у 2022 році становитиме 35-50%, а це просто провал економіки, який буде непросто подолати.

"У таких умовах будь-які дії, які підвищують інфляцію та знижують купівельну спроможність українців - просто неприпустимі", - резюмував економіст.

Нагадаємо, у березні уряд скасував акцизи на пальне, щоб вирішити проблему дефіциту та значного зростання ціни. А зараз ініціює його повернення: відповідний законопроєкт Кабмін уже вніс у парламент.

Своєю чергою президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко заявив, що повернення акцизу на дизель завдасть удару по аграріям, адже переважна більшість сільгосптехніки їздить на цьому виді пального.