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Зросла кількість загиблих через стрілянину в Москві

Новини » Надзвичайні події     20.12.2019 - 18:18
Зросла кількість загиблих через стрілянину в Москві
Фото: місце стрілянини в Москві (twitter.com/OrwellAtWork)

Другий співробітник ФСБ помер у лікарні

Другий співробітник Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації, який отримав важкі поранення при стрільбі в центрі Москви 19 грудня, помер у лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відзначається, що він був доставлений в лікарню у важкому стані. Ще п'ять людей, у тому числі одна цивільна особа, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що два співробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації отримали важкі поранення при стрільбі в центрі Москви. Інформацію про важкий стан співробітників ФСБ підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я РФ.

Нагадаємо, в центрі Москви біля будівлі Федеральної служби безпеки (ФСБ) невідомий відкрив стрілянину з автомата Калашникова. За даними російських ЗМІ, відкрили стрілянину в адміністратора офісу ФСБ, після чого нападник вибіг на вулицю. Спочатку повідомлялося, що в результаті стрілянини загинули троє співробітників ФСО, однак пізніше підтвердилася смерть одного співробітника ФСБ.

В правоохоронних органах РФ також підтвердили загибель нападника стрілка. Пізніше з'явилося відео з місця події.

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