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Возросло число погибших из-за стрельбы в Москве

Новости » Происшествия     20.12.2019 - 18:18
Возросло число погибших из-за стрельбы в Москве
Фото: место стрельбы в Москве (twitter.com/OrwellAtWork)

Второй сотрудник ФСБ скончался в больнице

Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации, который получил тяжелые ранения при стрельбе в центре Москвы 19 декабря, умер в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что два сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации получили тяжелые ранения при стрельбе в центре Москвы. Информацию о тяжелом состоянии сотрудников ФСБ подтвердили в Министерстве здравоохранения РФ.

Напомним, в центре Москвы возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова. По данным российских СМИ, стрельбу открыли в приемной офиса ФСБ, после чего нападавший выбежал на улицу. Изначально сообщалось, что в результате стрельбы погибли трое сотрудников ФСО, однако позже подтвердилась смерть одного сотрудника ФСБ.

В правоохранительных органах РФ также подтвердили гибель нападавшего стрелка. Позже появилось видео с места происшествия.

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