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Двоє співробітників ФСБ отримали важкі поранення в результаті стрілянини в Москві

Новини » Надзвичайні події     19.12.2019 - 18:56
Двоє співробітників ФСБ отримали важкі поранення в результаті стрілянини в Москві
Фото: місце стрілянини в Москві (twitter.com/OrwellAtWork)

Раніше повідомлялося про двох загиблих в результаті стрілянини

Два співробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації отримали важкі поранення при стрілянину в центрі Москви. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інформацію про важкому стані співробітників ФСБ підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я РФ.

"Два співробітника ФСБ отримали вкрай важкі поранення", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, в центрі Москви біля будівлі Федеральної служби безпеки (ФСБ) невідомий відкрив стрілянину з автомата Калашникова. За даними російських ЗМІ, відкрили стрілянину в адміністратора офісу ФСБ, після чого нападник вибіг на вулицю. Спочатку повідомлялося, що в результаті стрілянини загинули троє співробітників ФСО.

Пізніше з'явилося відео з місця події. На місце стрілянини прибутку групи спеціального призначення та вибухотехніки. Також повідомляється, що рух транспорту на вулиці Велика Луб'янка було перекрито.

В правоохоронних органах РФ підтвердили загибель двох людей. Повідомлялося, що нападник загинув стрілець, а також один співробітник Федеральної служби охорони. Особистість чоловіка, який влаштував стрілянину, на даний момент встановлюється.

З'явилося відео з місця стрілянини в Москві У центрі Москви невідомий влаштував стрілянину з автомата, є жертви
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