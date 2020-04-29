Поновлення чемпіонату Німеччини може бути відкладено

Поновлення чемпіонату Німеччини з футболу, заплановане на 9 травня, може бути відкладено на більш пізній термін через нові випадки зараження коронавірусом після ослаблення обмежень в країні. Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, в Німеччині в останні дні дещо збільшився рівень захворюваності коронавірусною інфекцією, що може поставити під загрозу плани Німецькій футбольної ліги (DFL) відновити сезон. Зазначається, що в четвер уряд країни обговорить наступні кроки по протидії вірусу.

Нагадаємо, фінал Кубка Німеччини був перенесений на невизначений термін.

Німецька Бундесліга, як і всі провідні європейські чемпіонати, призупинили сезон через поширення коронавірусу.

Напередодні через неможливість проводити спортивні змагання у зв'язку з пандемією достроково завершився сезон у французькій Лізі 1.

До слова, днями аналогічне рішення прийняли в Нідерландській лізі. Подібному прикладу можуть послідувати в Бельгії і Шотландії.

Крім того, чемпіонат Італії може бути завершений достроково, якщо нинішній сезон не вдасться відновити до 14 червня.