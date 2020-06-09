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У Криму збираються з 1 липня приймати туристів, попри епідеміологічну ситуацію

Новини » Туризм     09.06.2020 - 16:58
У Криму збираються з 1 липня приймати туристів, попри епідеміологічну ситуацію
Фото: таблиця на в'їзді в анексований Крим (photogoroda.com)

Крім цього, з 15 червня повністю скасують режим самоізоляції

В анексованому Криму збираються з 1 липня почати приймати туристів, попри епідеміологічну ситуацію. Туроператорам вже дозволили продавати путівки.

Про це у Facebook повідомив підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов.

За його словами, з 15 червня на території півострова повністю знімається режим самоізоляції для всіх категорій громадян. При цьому обсервація для приїжджаючих з території материкової України збережеться, а для росіян - ні, попри те, що в Росії ситуація з пандемією коронавірусу виглядає гірше.

Зазначимо, РФ перебуває на третьому місці у світі за кількістю хворих на COVID-19 з 485 тисячами випадків хвороби, в той час як Україна має 27 856 заражених, займаючи 35 місце у світі.

Аксьонов додав, що вже з 1 липня так звана "влада" Криму дозволить приймати туристів.

"З 1 липня громадяни Російської Федерації зможуть приїхати в Республіку Крим на відпочинок в межах межсубъектового туризму. Готелі та інші засоби колективного розміщення можуть вже сьогодні починати продавати путівки. Відповідний Указ буде опублікований сьогодні на порталі "Уряду РК", - написав він.

Згідно з останніми даними "кримської влади", на півострові виявили 634 випадки коронавірусної хвороби.

Водночас правозахисники не раз відзначали, що у Криму спеціально занижується статистика щодо COVID-19, в тому числі заради ослаблення обмежень.

Крім того, сам Аксьонов заявляв, що на півострові більше інфікованих коронавірусом, ніж офіційно проявляється при тестуванні.

Додамо, що раніше у Криму школам доручили готуватися до дистанційного навчання з 1 вересня.

Також РБК-Україна писало, що у Криму через коронавірус ізолювали майже 1000 осіб, а під медичним наглядом перебувають 2888 осіб.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Кримтуризм
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