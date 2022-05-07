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У Вознесенську прогриміли вибухи

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Вознесенськ, Субота 07 травня 2022 15:16
У Вознесенську прогриміли вибухи Фото: у Вознесенську місцеві жителі чули чотири вибухи (facebook)
Автор: РБК-Україна

В суботу, 7 травня, у Вознесенському районі пролунала низка вибухів. Подробиці події поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Інформацію про чотири вибухи у Вознесенському районі підтвердила районна військова адміністрація.

Нагадаємо, що 7 травня російські війська обстріляли низку областей України. Так, в Одесі почали повідомляти про вибухи під час повітряної тривоги. Жителі розповідають, що бачать ракети над містом.

Також у небі над Полтавською областю українська ППО збила російську ракету.

Мешканців країни просять не ігнорувати повітряну тривогу.

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