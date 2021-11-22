Можливі сценарії вторгнення Росії та сутички в центрі Києва: новини за вихідні

На Банковій відбулися зіткнення, розвідка показала можливі сценарії вторгнення Росії, частину України незабаром накриє непогодою. Докладніше про те, що сталося у вихідні, 20-21 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.

Марш до Дня гідності та свободи: сутички в центрі столиці (фото, відео)

В неділю, 21 листопада, в Києві пройшла акція до Дня гідності та свободи та річниці початку Революції Гідності. Люди зібралися на Майдані Незалежності, щоб пройти маршем вулицями столиці.

Пізніше десятки людей прийшли на Банкову, щоб провести акцію під Офісом президента. Вони намагалися потрапити на подвір'я ОП, вхід до якого перегородив кордон силовиків. Між ними та правоохоронцями сталися сутички.

Росія готує напад на Україну з танками та артилерією: у розвідці назвали терміни

Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України та готується до нападу наприкінці січня-початку лютого. Названі можливі сценарії російського наступу. Однак атаці РФ передують серії психологічних операцій, які зараз проводяться, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні та спровокувати протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноброни України Кирила Буданова в інтерв'ю виданню Military Times. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

З табору на кордоні Білорусі госпіталізували десятки мігрантів. У деяких з них COVID

З логістичного центру "Брузгі", який білоруський режим встановив поблизу кордону з Польщею, госпіталізували декілька десятків мігрантів, які намагалися потрапити в ЄС. Серед госпіталізованих є ті, у кого підтвердили коронавірус.

Повідомляється, що основні причини госпіталізації - це пневмонія, захворювання легень, шлунково-кишечного тракту та різні травми, отримані під час зіткнень на кордоні з Польщею.

До березня може бути ще півмільйона смертей від COVID-19, - ВООЗ

У ВООЗ стурбовані зростанням захворюваності COVID-19 в Європі. Директор Європейського бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге попередив, що до березня може бути зареєстровано ще 500 000 смертей, якщо не будуть вжиті термінові заходи. Доктор Клюге зазначив, що збільшення кількості носінь масок має істотно допомогти.

Заява була зроблена на тлі інформації про те, що кілька європейських країн повідомляють про рекордно високий рівень зараження і вводять повний або частковий локдаун.

У Києві дерево вбило молоду дружину священика Марію, маму чотирьох дітей

У Києві через сильний вітер, який валив дерева в суботу 20 листопада, загинула молода жінка, дружина протоієрея, мама чотирьох дітей.

Повідомляється, що трагедія трапилася неподалік від храму мученика Валерія, що на Гідропарку. Там під час хресної ходи при пориві вітру дерево впало на матушку Марію. Жінка від отриманих травм померла на місці.

Сніг, мокрий сніг та похолодання: частину України скоро накриє негодою

Погода в Україні серйозно зіпсується цього тижня. Синоптики на свіжих картах погоди прогнозують похолодання по всій країні, а місцями навіть мокрий сніг і сніг.

Детальніше про прогноз на наступні три дні - в матеріалі Styler.