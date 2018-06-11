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Можливі суперники Ломаченка проведуть об'єднавчий бій

НовиниСпорт    11.06.2018 - 11:34
Фото: Гарсія - Істер-молодший (twitter.com/mikeygarcia)
Фото: Гарсія - Істер-молодший (twitter.com/mikeygarcia)

Майки Гарсія зустрінеться в рингу з Робертом Істером-молодшим

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Майки Гарсія і володар титулу IBF у тому ж дивізіоні Роберт Истер-молодший (21-0, 14КО) проведуть об'єднувальний бій. Як повідомив Гарсія в Twitter, поєдинок відбудеться 28 липня у Лос-Анджелесі на арені Staples Center.

"Тепер це офіційно! Я буду битися з істерією в об'єднавчому поєдинку", - написав американський боксер.

Як заявив Гарсія в коментарі для BoxingScene, якщо він переможе Істера, то далі головна його мета - поєдинок з чемпіоном світу за версією WBA в легкій вазі Василем Ломаченко (11-1, 9 КО).

"Я отримав свій бій на 28 липня, але раніше також багато говорили про можливість бою з Василем Ломаченко. Якщо я поб'ю Істера, я б хотів продовжити об'єднувати пояси. У цьому плані сенс матиме тільки бій з Ломаченком", - сказав Гарсія.

Істер теж не проти проведення бою з українцем.

"Ломаченко і Майкі - наймайстерніші хлопці в легкій вазі. Хочу бій з обома", - заявив він.

Нагадаємо, Василь Ломаченко після перемоги над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО) оголосив про бажання залишитися в легкій вазі (до 61,2 кг), де він планує об'єднати чемпіонські титули.

Наразі український боксер відновлюється після операції на плечі.

Хочу об'єднавчих поєдинків, - Ломаченко Ломаченко відмовився від пояса WBO в напівлегкій вазі
Теги публікації: Василий Ломаченко, бой, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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