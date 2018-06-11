Возможные соперники Ломаченко проведут объединительный бой

Майки Гарсия встретится в ринге с Робертом Истером-младшим
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия и обладатель титула IBF в том же дивизионе Роберт Истер-младший (21-0, 14КО) проведут объединительный бой. Как сообщил Гарсия в Twitter, поединок состоится 28 июля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.
"Теперь это официально! Я буду драться с Истером в объединительном поединке", - написал американский боксер.
It’s official! I’ll be facing @RobertEaster_Jr in a unification title bout (135 lb WBC & IBF) on July 28 at @STAPLESCenter in LA on @ShowtimeBoxing #TeamMikeyGarcia #GarciaEaster pic.twitter.com/yWpTIRfD7e— Team Mikey Garcia (@mikeygarcia) June 9, 2018
Как заявил Гарсия в комментарии для BoxingScene, если он победит Истера, то далее главная его цель - поединок с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василием Ломаченко (11-1, 9 КО).
"Я получил свой бой на 28 июля, но раньше также много говорили о возможности боя с Василием Ломаченко. Если я побью Истера, я бы хотел продолжить объединять пояса. В этом плане смысл будет иметь только бой с Ломаченко", - сказал Гарсия.
Mikey Garcia: After Easter, The Lomachenko Fight Makes Sense https://t.co/4xoac9tu5H pic.twitter.com/lcFwo4LlwK— BoxingScene.com (@boxingscene) June 11, 2018
Истер также не против проведения боя с украинцем.
"Ломаченко и Майки - самые мастерские ребята в легком весе. Хочу бой с обоими", - заявил он.
Напомним, Василий Ломаченко после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО) объявил о желании остаться в легком весе (до 61,2 кг), где он планирует объединить чемпионские титулы.
В данный момент украинский боксер восстанавливается после операции на плече.