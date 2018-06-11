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Возможные соперники Ломаченко проведут объединительный бой

НовостиСпорт    11.06.2018 - 11:34
Фото: Гарсия - Истер-младший (twitter.com/mikeygarcia)
Фото: Гарсия - Истер-младший (twitter.com/mikeygarcia)

Майки Гарсия встретится в ринге с Робертом Истером-младшим

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия и обладатель титула IBF в том же дивизионе Роберт Истер-младший (21-0, 14КО) проведут объединительный бой. Как сообщил Гарсия в Twitter, поединок состоится 28 июля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.

"Теперь это официально! Я буду драться с Истером в объединительном поединке", - написал американский боксер.

Как заявил Гарсия в комментарии для BoxingScene, если он победит Истера, то далее главная его цель - поединок с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василием Ломаченко (11-1, 9 КО).

"Я получил свой бой на 28 июля, но раньше также много говорили о возможности боя с Василием Ломаченко. Если я побью Истера, я бы хотел продолжить объединять пояса. В этом плане смысл будет иметь только бой с Ломаченко", - сказал Гарсия.

Истер также не против проведения боя с украинцем.

"Ломаченко и Майки - самые мастерские ребята в легком весе. Хочу бой с обоими", - заявил он.

Напомним, Василий Ломаченко после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО) объявил о желании остаться в легком весе (до 61,2 кг), где он планирует объединить чемпионские титулы.

В данный момент украинский боксер восстанавливается после операции на плече.

Хочу объединительных поединков, - Ломаченко Ломаченко отказался от пояса WBO в полулегком весе
Теги публикации: Василий Ломаченко, бой, Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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