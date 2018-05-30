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Ломаченко вибув з ладу через травму плеча

НовиниСпорт    30.05.2018 - 09:37
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Українського боксер чекає операція в Лос-Анджелесі

Український чемпіон світу Василь Ломаченко отримав травму в своєму останньому поєдинку проти Хорхе Лінареса. Про це промоутер Top Rank Боб Арум розповів ESPN.

Сам боксер сказав, що в другому раунді бою його праве плече вислизнуло з свого місця, а потім знову стало на місце і завдавало йому неприємності всю решту поєдинку.

Операція відбудеться в середу, 30 травня, в Лос-Анджелесі і буде проведена відомим лікарем Нілом ЕльАттрачем. Повідомляється, що якщо операція пройде без ускладнень, Ломаченко зможе повернутися до тренувань в жовтні, а свій наступний бій проведе в грудні.

Сам українець в Instagram підтвердив факт операції і пообіцяв, що повернеться в ринг в 2018 році.

"Отримав травму в другому раунді. Відразу зрозумів, що є проблема, однак не хотів розчаровувати своїх уболівальників виправданнями. Дякую всім за неймовірну підтримку. Повернуся в ринг ще в ЦЬОМУ році", - написав Ломаченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Василь Ломаченко не вийде на ринг 25 серпня, як планувалося раніше.

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Теги публікації: Василий Ломаченко, операция, бой, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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