Можливі ракетні удари. Посол попередив хасидів про небезпеку в Умані

Постійні ракетні удари росіян по Україні ставлять під загрозу життя хасидів, які можуть приїхати до Умані на святкування Рош ха-Шана (юдейський Новий рік).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

"За кілька кілометрів від Умані впали уламки російської ракети, завдавши значної шкоди цивільній інфраструктурі. Ми боїмося за безпеку уманських прочан. Якщо подібна російська атака відбудеться під час Тишрея, це може зашкодити численним мігрантам, які приїжджають до Умані з усього світу", - заявив Корнійчук.

При цьому глава Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що Україна не може гарантувати безпеку паломникам, оскільки дії ворога є непередбачуваними.