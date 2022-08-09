Возможны ракетные удары. Посол предупредил хасидов об опасности в Умани

Постоянные ракетные удары россиян по Украине ставят под угрозу жизни хасидов, которые могут приехать в Умань на празднование Рош ха-Шана (иудейский Новый год).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

"В нескольких километрах от Умани упали обломки российской ракеты, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Мы боимся за безопасность уманских паломников. Если подобная российская атака произойдет во время Тишрея, это может повредить многочисленным мигрантам, приезжающим в Умань со всего мира", - заявил Корнийчук.

При этом глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что Украина не может гарантировать безопасность паломникам, поскольку действия врага являются непредсказуемыми.