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Чи може Росія повторити спробу захопити Київ: в КМДА дали відповідь

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Київ, Понеділок 30 травня 2022 13:59
Чи може Росія повторити спробу захопити Київ: в КМДА дали відповідь Фото: загроза повторного нападу на Київ залишається
Автор: Наталія Гурковська

Загроза повторного наступу на Київ залишається. Росія може використати територію Білорусі для повторної спроби взяти столицю України під свій контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА (КМВА).

"Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу в Росії, небезпека повторного наступу залишається", - йдеться в повідомленні.

В КМДА зазначають, що для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку.

"У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо. Ми щодня пильно стежимо за діями противника. Загроза існує та існуватиме доки ми не переможемо, однак Київ готується дати належну відсіч ворогу!" - запевняють у відомстві.

Нагадаємо, у Кремлі на тлі незначних успіхів на Донбасі знову заговорили про можливість наступу на Київ з метою реалізації "плану-максимум".

Раніше повідомлялося, що військово-політичне керівництво України не має інформації про наступ військ РФ на Київ найближчим часом.

Зазначимо, що у Києві вже розробили план оборони на випадок можливого наступу.

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