Чи можливе пряме військове зіткнення НАТО і РФ: експерт назвав умови

Ризик прямого військового зіткнення між НАТО та Росією існує. Путін може спровокувати цей конфлікт, сам же Альянс не зацікавлений у цій війні.

"За певних умов це (війна між НАТО та РФ - ред.) можлива. Тому, що одна з ідей Путіна полягає в тому, що він не має права програти Україні. Він же розповідає російському суспільству, що на території України відбувається війна західного світу проти Росії. За таких умов, якщо він провокує конфлікт з НАТО, то це може бути для нього такою собі рятівною паличкою", - каже експерт.

Тобто, таким чином, Путін розпалює конфлікт і потім починає процес урегулювання цієї ситуації.

"Альянс, насправді, не зацікавлений у війні. Я переконаний, що в Кремлі це розглядається як варіант збереження режиму Путіна. Але питання в тому, що їм треба вийти з нього в такий спосіб, щоби потім запропонувати сісти за стіл переговорів. І тоді він уже виходить не з російсько-української війни, а з війни Росії проти всього світу. Якісь умови він, звісно, може для себе виторгувати, на що він, власне, і розраховує", - вважає Бадрак.

При цьому експерт зазначив, що такий сценарій розвитку подій не обов'язково здійсненний, але як версія - не виключений.

Він припускає, що через напругу, яка зросла між Росією та Балтійськими країнами, глава Кремля може розгорнути ще один фронт бойових дій, напавши на якусь із цих держав.

"Теоретично - може. Саме тоді йому якраз буде зручно і Лукашенка підтягнути до себе. І так це би виглядало як зіткнення двох світів - НАТО і ОДКБ, якого насправді не існує. Але він може це так розіграти. Хоча, хочу ще раз зазначити, не обов'язково, що така історія відбудеться", - підсумував експерт.

Нагадаємо, як раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, ризик війни між Альянсом і РФ існує і назвав умову.

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