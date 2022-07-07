Возможно ли прямое военное столкновение НАТО и РФ: эксперт назвал условия

Риск прямого военного столкновения между НАТО и Россией существует. Путин может спровоцировать этот конфликт, сам же Альянс не заинтересован в этой войне.

"При определенных условиях это (война между НАТО и РФ - ред.) возможна. Потому, что одна из идей Путина заключается в том, что он не имеет права проиграть Украине. Он же рассказывает российскому обществу, что на территории Украины происходит война западного мира против России. При таких условиях, если он провоцирует конфликт с НАТО, то это может быть для него этакой спасительной палочкой", - говорит эксперт.

То есть, таким образом, Путин разжигает конфликт и затем начинает процесс урегулирования этой ситуации.

"Альянс, на самом деле, не заинтересован в войне. Я убежден, что в Кремле это рассматривается как вариант сохранения режима Путина. Но вопрос в том, что им надо выйти из него таким образом, чтобы затем предложить сесть за стол переговоров. И тогда он уже выходит не из российско-украинской войны, а из войны России против всего мира. Какие-то условия он, конечно, может для себя выторговать, на что он, собственно, и рассчитывает", - считает Бадрак.

При этом эксперт отметил, что такой сценарий развития событий не обязательно осуществим, но как версия - не исключается.

Он предполагает, что из-за напряжения, которое возросло между Россией и Балтийскими странами, глава Кремля может развернуть еще один фронт боевых действий, напав на какое-то из этих государств.

"Теоретически - может. Именно тогда ему как раз будет удобно и Лукашенко подтянуть к себе. И так это бы выглядело как столкновение двух миров - НАТО и ОДКБ, которого на самом деле не существует. Но он может это так разыграть. Хотя, хочу еще раз отметить, не обязательно, что такая история произойдет", - подытожил эксперт.

Напомним, как ранее в интервью РБК-Украина рассказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, риск войны между Альянсом и РФ существует и назвал условие.

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