Чи можливий наступ на Харків: Синєгубов назвав небезпечні напрямки

Поки немає небезпеки наступу на Харків. Однак влада щодня, починаючи з 24 лютого, готується до цього.
Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Розуміємо, що Харків і область для ворога принципові. Важливі стратегічно і відповідно політично, оскільки з 24 числа ми дійсно чинимо опір ворогові, тримаємо наші кордони на лінії зіткнення замкнутими", - заявив він.
За словами Синєгубова, окупанти можуть атакувати з півночі, з північно-східного напрямку.
"Ми це прогнозуємо. Кожен день працюємо над посиленням нашої обороноздатності", - підкреслив він.
Нагадаємо, 4 липня російські війська в черговий раз обстріляли Харків. Метою окупантів стала школа в Шевченківському районі.
Крім того, в українській розвідці вважають, що посилення ракетних ударів пов'язане зі зміною керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні.
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