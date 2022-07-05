Чи можливий наступ на Харків: Синєгубов назвав небезпечні напрямки

Поки немає небезпеки наступу на Харків. Однак влада щодня, починаючи з 24 лютого, готується до цього.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Розуміємо, що Харків і область для ворога принципові. Важливі стратегічно і відповідно політично, оскільки з 24 числа ми дійсно чинимо опір ворогові, тримаємо наші кордони на лінії зіткнення замкнутими", - заявив він.

За словами Синєгубова, окупанти можуть атакувати з півночі, з північно-східного напрямку.

"Ми це прогнозуємо. Кожен день працюємо над посиленням нашої обороноздатності", - підкреслив він.