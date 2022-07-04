Чому РФ посилила ракетні обстріли українських міст. Пояснення Буданова

"Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної військової операції" в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками і ракетами, ось він робить те, що вміє", - сказав він.

Також Буданов додав, що в Росії чітко розуміють, куди летять їхні ракети. Їх влаштовують удари по цивільному населенню.

"Їх це абсолютно влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це за офіційною риторикою, що вони говорять, – в принципі не сильно то і виправдовуються", - сказав начальник української розвідки.

Крім того, Буданов вважає, що Росія на даному етапі існування - це "монстр з ядерною палицею", який загрожує не тільки Україні, але і всьому цивілізованому світу.

"І поки це питання не буде глобально вирішене, такі випадки будуть все в нових і нових країнах", - додав він.