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Чому РФ посилила ракетні обстріли українських міст. Пояснення Буданова

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 08:44
Чому РФ посилила ракетні обстріли українських міст. Пояснення Буданова Фото: начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов (uscc.org.ua)
Автор: Руслан Гаращенко, Владислав Красінський

Російські війська продовжують масовано обстрілювати українські міста. Посилення ракетних ударів пов'язане зі зміною керівника так званої "спеціальної воєнної операції" в Україні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної військової операції" в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками і ракетами, ось він робить те, що вміє", - сказав він.

Також Буданов додав, що в Росії чітко розуміють, куди летять їхні ракети. Їх влаштовують удари по цивільному населенню.

"Їх це абсолютно влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це за офіційною риторикою, що вони говорять, – в принципі не сильно то і виправдовуються", - сказав начальник української розвідки.

Крім того, Буданов вважає, що Росія на даному етапі існування - це "монстр з ядерною палицею", який загрожує не тільки Україні, але і всьому цивілізованому світу.

"І поки це питання не буде глобально вирішене, такі випадки будуть все в нових і нових країнах", - додав він.

Нагадаємо, вчора окупанти масовано обстрілювали східні та південні регіони України. Зокрема, Харків під ранок зазнав ракетної атаки. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури.

Пізніше російські війська обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. В результаті обстрілу 6 людей загинули і 15 отримали поранення.

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