Возможно ли наступление на Харьков: Синегубов назвал опасные направления

Пока нет опасности наступления на Харьков. Однако власти ежедневно, начиная с 24 февраля, готовятся к этому.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны. Важны стратегически и соответственно политически, поскольку с 24 числа мы действительно сопротивляемся врагу, держим наши границы на линии столкновения замкнутыми", - заявил он.

По словам Синегубова, оккупанты могут атаковать с севера, с северо-восточного направления.

"Мы это прогнозируем. Каждый день работаем над усилением нашей обороноспособности", - подчеркнул он.