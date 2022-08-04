Можливо, причетні до ДРГ. У лісі під Києвом затримали групу чоловіків

Фото: у лісі під Києвом затримали групу чоловіків, підозрюють, що це ДРГ (t.me/AFUStratCom)

У лісовій частині Бучанської громади Київської області затримали групу чоловіків із семи осіб. Правоохоронці підозрюють, що вони причетні до ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал стратегічних комунікацій ВСУ.