Возможно, причастны к ДРГ. В лесу под Киевом задержали группу мужчин
В лесной части Бучанской общины Киевской области задержали группу мужчин из семи человек. Правоохранители подозревают, что они причастны к ДРГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал стратегических коммуникаций ВСУ.
"Специальное подразделение, выполняя боевое задание в лесной части Бучанской общины, отслеживая диверсионно-разведывательные группы врага, задержали группу мужчин, которые не смогли объяснить, что они делают в зарослях", - говорится в сообщении.
Правонарушители переданы работникам Службы безопасности Украины для установления их намерений.
Напомним, в Киеве задержали мужчину, возможно, причастного к деятельности ДРГ России. В телефоне задержанного нашли подозрительные фотографии
Ранее в МВД предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси. Речь идет о переброске в Украину диверсионно-разведывательных групп.