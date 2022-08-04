Возможно, причастны к ДРГ. В лесу под Киевом задержали группу мужчин

Фото: в лесу под Киевом задержали группу мужчин, подозревают, что это ДРГ (t.me/AFUStratCom)

В лесной части Бучанской общины Киевской области задержали группу мужчин из семи человек. Правоохранители подозревают, что они причастны к ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал стратегических коммуникаций ВСУ.