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Возможно, причастны к ДРГ. В лесу под Киевом задержали группу мужчин

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Киев, Четверг 04 августа 2022 10:47
Возможно, причастны к ДРГ. В лесу под Киевом задержали группу мужчин Фото: в лесу под Киевом задержали группу мужчин, подозревают, что это ДРГ (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

В лесной части Бучанской общины Киевской области задержали группу мужчин из семи человек. Правоохранители подозревают, что они причастны к ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал стратегических коммуникаций ВСУ.

"Специальное подразделение, выполняя боевое задание в лесной части Бучанской общины, отслеживая диверсионно-разведывательные группы врага, задержали группу мужчин, которые не смогли объяснить, что они делают в зарослях", - говорится в сообщении.

Правонарушители переданы работникам Службы безопасности Украины для установления их намерений.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, возможно, причастного к деятельности ДРГ России. В телефоне задержанного нашли подозрительные фотографии

Ранее в МВД предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси. Речь идет о переброске в Украину диверсионно-разведывательных групп.

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Буча Киевская область ДРГ
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