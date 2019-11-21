Біля будівлі уряду в Грузії сталися нові сутички з поліцією

У Тбілісі біля будівлі уряду Грузії сталися нові сутички між протестувальниками і поліцією. Про це повідомляє місцеве видання interpressnews.

Повідомляється, що в ході акції протесту лідери і прихильники опозиційних партій, які намагалися повісити замок на вхід в адміністрацію. Мобілізована поліція не давала їм такої можливості, у результаті чого відбулися сутички.

У результаті учасники акції символічно повісили замок на огорожу офісу уряду Грузії. За їх словами, вони мають намір влаштовувати такі пікети і в майбутньому. На даний момент на місці залишаються учасники акції і поліцейські.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії спалахнули протести через відмову від виборчої реформи, яка передбачає проведення в 2020 році парламентських виборів за пропорційною системою. Крім того, протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Георгія Гахарії і позачергових парламентських виборів за пропорційною системою в умовах тимчасового уряду.

18 листопада спецназ розігнав демонстрантів біля парламенту Грузії, які вже починали зводити барикади.