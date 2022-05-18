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У РФ заявили про наміри використовувати захоплену Запорізьку АЕС

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Середа 18 травня 2022 20:22
У РФ заявили про наміри використовувати захоплену Запорізьку АЕС Фото: Запорізька АЕС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

Захоплена окупантами Запорізька АЕС працюватиме на Росію. При цьому планується продавати електроенергію Україні.

Як передає РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс, про це заявив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін.

"Електроенергія - це такий товар, який неможливо покласти на склад. Тому, якщо енергосистема України буде готова приймати і оплачувати, значить працюватимемо, не прийматиме - (АЕС - ред.) буде працювати на Росію", - заявив російський чиновник.

Також він додав, що "проблем з продажем електроенергії не буде, тому що атомна енергія - дешева та конкурентоспроможна".

Нагадаємо, про захоплення Запорізької АЕС стало відомо ще 4 березня. Весь персонал залишається на території електростанції та забезпечує експлуатацію енергоблоків.

Також ми писали, що керівники Запорізької атомної електростанції не можуть виїхати з Енергодару через загрози окупантів.

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Запорожская АЭС Війна Росії проти України
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