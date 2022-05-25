Окупанти запустили чотири ракети по Запоріжжю, одну збила ППО

Російські війська атакували Запоріжжя. Вранці окупанти запустили по місту чотири ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

Відзначається, що ракету встигла збити система ППО.

"Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збила ППО. Зараз обстежується уражена територія. На місці події працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 22 травня російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл Запорізької області.

12 травня російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона потрапила в заповідну частину острова Хортиця.

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