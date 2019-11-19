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У Києві частково обмежать рух на Південному мосту

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 19:26
У Києві частково обмежать рух на Південному мосту
Фото: Південний міст (РБК-Україна)

Обмеження будуть діяти в ніч з 22 на 23 листопада

У Києві частково обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме з 21:00 22 листопада по 7:00 23 листопада.

"Через аварійний стан одного з деформаційних швів (з моменту будівництва мосту капітально не ремонтувався) буде проводитися поточний ремонт шва", - йдеться в повідомленні.

Щоб зменшити вплив на трафік ремонт проводиться в ніч на суботу.

Ремонтні роботи будуть виконуватися в напрямку станції метро "Видубичі". Під час робіт рух буде частково обмежено.

У Києві частково обмежать рух на Південному мостуНагадаємо, до завтрашнього дня буде частково обмежено рух на вулиці Володимирська. Рух транспорту обмежений на ділянці від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери України імені Тараса Шевченка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00. Впроваджувати зміни почали на в'їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в'їздах.

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