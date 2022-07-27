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Біля Семигір'я ворог провів розвідку боєм і зазнав вогневої поразки, - Генштаб

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Донбас, Середа 27 липня 2022 07:39
Біля Семигір'я ворог провів розвідку боєм і зазнав вогневої поразки, - Генштаб Фото: українські військові https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Автор: Артур Родивилов

На Бахмутському напрямку біля Семигір'я окупанти провели розвідку боєм і зазнали вогневого ураження. На Південнобузькому напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на недопущенні просування українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстріляв райони Миколаївки, Товстодубового, Волфиного, Сеньківки та низки інших населених пунктів. Крім того, періодично проводить повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог виробляв вогняне ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Шевелівка, Краснопілля та багатьох інших. За допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагається поліпшити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

На Слов'янському напрямку противник виробляв вогняне ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка та інших.

На Краматорському напрямку зафіксовані обстріли неподалік від Кривої Луки, Закотного, спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаударів біля Серебрянки. Активно залучав БПЛА. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам'янське, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру, зокрема, в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вів стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мав. Провів розвідку боєм біля Семигір'я. Зазнав вогняної поразки та втрат і відійшов. У районах Семигір'я і Кодеми тривають бойові дії.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам'янське та ряду інших. В районі Павлограда зафіксовано ворожий БПЛА.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ. Ворог для ведення повітряної розвідки активно використовує БПЛА.

Здійснив систематичні обстріли біля Осокорівки, Трудолюбівки, Токарєва, Киселівки, Партизанського, Кавказу, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого. Завдав авіаударів біля Любомирівки та Новомиколаївки.

Противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську.

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