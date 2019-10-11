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Біля Саудівської Аравії стався вибух на іранському танкері

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Після вибуху на танкері почався розлив нафти в морі

На іранському танкері, який перебував у Червоному морі приблизно в 96 км від саудівського порту Джидда, стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Press TV.

Крім того, в результаті вибуху на танкері сталася пожежа. Внаслідок пошкоджено два основних резервуара танкера, почався розлив нафти в море.

Як повідомляється, танкер належить іранської держкорпорації National Iranian Oil Company. За даними телеканалу, технічні експерти вже вивчають причини інциденту, при цьому вони не виключають можливість теракту.

Нагадаємо, уряд Ірану заявляв, що буде використовувати будь-яку можливість для експорту своєї нафти, незважаючи на санкції США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран в перекачуванні нафти для Сирії. Зокрема, він продемонстрував зображення з двома суднами, одне з яких, судячи з напису, іранський танкер Adrian Darya 1.

Нагадаємо, два місяці тому в західній частині Уганди стався вибух паливного танкера, в результаті чого загинули 20 осіб. Вибух стався в західному районі Рубуризи у неділю, 18 серпня.

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