В Уганді вибухнув паливний танкер, є загиблі

Фото: пожежа танкера в Уганді (twitter.com/UgandanewsFeed)

Поліція повідомила про мінімум 20 загиблих

У західній частині Уганди стався вибух паливного танкера, в результаті чого загинули 20 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Поліція повідомила, що вибух стався в західному районі Рубуризи у неділю, 18 серпня. Понад 20 людей загорілися в результаті вибуху, десятки отримали поранення.

Танкер прямував з Кенії в Демократичну Республіку Конго. Як повідомляється, паливний танкер потрапив в аварію після того, як його водій втратив контроль над управлінням і зіткнувся зі стаціонарним транспортним засобом, що спричинило пожежу.

"Крім палаючих магазинів, кіосків і ринку, у вогні також були знищені дві машини", - заявив військовий представник поліції в окрузі Мартіан Тумусіме.

Він сказав, що поранені були доставлені в довколишні лікарні, а тіла були доставлені в морг.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що біля мавританського порту Нуадібу затонув океанський український траулер "Іван Голубець" IMO 8859782, на якому за кілька днів до цього вирувала пожежа. Судно лежить на океанському шельфі біля берегів Мавританії на глибині 35 метрів. Достовірно відомо про загибель двох моряків.