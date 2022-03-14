У Житомирській області ракетним ударом знищено 7 будинків: є постраждалі

У ніч на 14 березня російські окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Ставище Житомирської області. За попередніми даними, знищено сім будівель, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За попередньою інформацією, в результаті удару знищено сім будівель. Рятувальники проводять пошукову операцію. Від ДСНС у ній залучені 12 осіб та 2 одиниці спецтехніки.

"14 березня о 02:40 в смт Ставище Житомирського району в результаті ракетного удару по адміністративних будівлях, постраждали 4 людини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 13 березня російські окупанти з акваторії Чорного та Азовського морів атакували Яворівський полігон. Ракетний удар призвів до загибелі щонайменше 35 осіб.

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