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Шмигаль спрогнозував дату отримання кредиту МВФ

Новини » Економіка     29.05.2020 - 12:50
Шмигаль спрогнозував дату отримання кредиту МВФ
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

В умовах різкого падіння економіки Україна терміново потребує транш МВФ

Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердить програму Stand-By на 5 млрд доларів на засіданні Ради директорів 5 червня. Перший транш очікується на наступний день.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю агентству Reuters.

Україні потрібні кредити, щоб витримати економічний шок, викликаний пандемією коронавірусу. За попередньою оцінкою валовий внутрішній продукт може впасти на 12% у другому кварталі цього року, сказав Шмигаль.

Нагадаємо, МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про нову програму співпраці Stand-By на суму 5 млрд доларів.

Разом з тим, Рада директорів Міжнародного валютного фонду поки не включив питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. Графік засідань розписаний до 5 червня.

Протягом наступного тижня МВФ розгляне питання Бангладеш, Гондурасу, Соломонових островів Багамських островів, Барбадосу і Папуа-Нової Гвінеї.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що схвалення програми Радою директорів Фонду усуне один з ключових ризиків для макрофінансової стабільності.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України МВФкредитПрем'єр-міністр
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