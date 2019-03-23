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У Сомалі терористи здійснили спробу захоплення будівлі уряду

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 16:59
У Сомалі терористи здійснили спробу захоплення будівлі уряду
Фото: спроба захоплення будівлі уряду бойовиками в Сомалі (REUTERS)

Щонайменше 15 людей загинули в результаті терористичної атаки

У Сомалі бойовики терористичного угрупування "аль-Шабааб" зі стріляниною намагалися захопити будівлю уряду у місті Могадішо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в результаті нападу бойовиків на будівлю уряду, якому передував вибух терориста-смертника в центрі сомалійської столиці Могадішо, загинули щонайменше 15 осіб. Серед жертв нападу заступник міністра праці Сахар Ібрагім Абдала та правоохоронці. Ще щонайменше 20 осіб отримали поранення.

За даними поліції, бойові дії в будівлі уряду завершені, приміщення повністю звільнені від бойовиків.

"Будівля повністю захищена. Чотирьох бойовиків було вбито. Також було вбито терориста-смертника, який був в замінованому автомобілі", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сомалі в результаті авіаударів було знищено 26 бойовиків групи сомалійських ісламістів руху "Харакат аш-Шабааб".

Як писало РБК-Україна, в результаті вибуху автомобіля в сомалійській столиці Могадішо загинули щонайменше 29 осіб. Також у результаті вибуху постраждало 80 осіб.

Додамо, під час проведення операції в Афганістані 22 березня загинули двоє американських військових. Місія американських військових була  направлена до Афганістану для допомоги місцевій армії, яка бореться з талібами.

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