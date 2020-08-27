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Аваков про стрілянину під Харковом: замовники розборок понесуть покарання

Люботин, Четвер 27 серпня 2020 21:46
Аваков про стрілянину під Харковом: замовники розборок понесуть покарання
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков заявив, що всі замовники стрільби під Харковом понесуть покарання. Раніше повідомили, що стрілянину влаштували прихильники різних політичних сил.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсена Аваков, передає прес-служба МВС.

"Національна поліція затримала всіх учасників конфлікту, які їхали з політичних гастролей і влаштували стрілянину на трасі. Ніхто не загинув, учасники сутички отримали легкі поранення. Ті, хто замовив ці розбірки, понесуть покарання від держави", - заявив Арсен Аваков.

Нагадаємо, інцидент стався в районі міста Люботин близько 19:10. За інформацією поліції, автомобіль заблокував рух мікроавтобуса, в якому перебували представники однієї з політсил. Після цього кілька чоловік з автомобіля з травматичного зброї обстріляли мікроавтобус.

Як повідомили правоохоронці, в результаті інциденту поранення отримали дві людини.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці затримали всю групу нападників у Красноградському районі.

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Новини України ХарківХарківАрсен АваковСтрільба
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