Біля Криму проводять патрулювання три американських літака-розвідника

Фото: літак ВПС США (wikimedia org)

Серед літаків, які патрулюють Крим, Boeing P-8A Poseidon ВМС США

У середу, 30 січня, біля Криму розвідувальні польоти проводять відразу три американських літака. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані сервісу Itamilradar.

Повідомляється, що біля російського узбережжя у Чорному морі працюють літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V ВПС США, літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Orion (ARIES II) ВМС США, і патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

Фото: патрулювання літаків ВПС США (facebook.com/itamilradar)

Нагадаємо, 28 січня російський винищувач Су-27 перехопив літак-розвідник P-8A Poseidon ВПС США над Балтійським морем.

До цього 25 січня літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, який призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, здійснив політ в акваторії Чорного моря.

Також 22 січня розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснював політ вздовж узбережжя окупованого Криму і поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії в Новоросійську.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест РФ через напад і захоплення кораблів ВМС України в Азовському морі. Крім того, в міністерстві закликали союзників надати військову допомогу для захисту України.