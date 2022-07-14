Біля Херсону палає склад ворога: окупанти масово тікають в паніці

В районі Херсону знову палає склад окупантів із "селітрою і гуманітаркою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою", - йдеться в повідомленні.

За даними СтратКому, місцеві жителі повідомляють, що частина окупантів в паніці переодягається в цивільний одяг і "з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт".