Війська РФ готуються до вуличних боїв у Херсоні, - радник голови ОВА

Російські окупаційні війська готуються до вуличних боїв у Херсоні. Якщо їх вдасться вибити з міста, то вони підуть на лівобережну частину Дніпра.

Про це заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Він висловив сподівання, що окупантів вдасться вибити без бою.

"Останні дні я чую ці тривожні сигнали про посилення точок для вуличних боїв. А це велика небезпека для цивільних. Сподіваюся, що росіян вдасться вибити з Херсона без бою, і вони підуть на лівобережну частину Дніпра. Але треба бути готовим до всього", - заявив Хлань.