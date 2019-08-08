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На Тайвані стався третій за тиждень потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події    08.08.2019 - 09:23
На Тайвані стався третій за тиждень потужний землетрус
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Інформації про постраждалих поки не надходило

Поблизу Тайваня стався землетрус силою 6,4 бала, поштовхи відчувалися навіть у столиці. Такі дані має Центр стеження за землетрусами Китаю, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Xinhua.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився в океані на схід від Тайваню на глибині 30 км.

"У Тайбеї будівлі хиталися близько 10 секунд. Інформації про постраждалих поки не надходило", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, це вже третій за тиждень землетрус у Тайвані.

Нагадаємо, 4 серпня у японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. 

Додамо, що біля берегів Японії у вівторок, 18 червня, через землетрус магнітудою 6,8 балів утворилося цунамі заввишки близько 1 м. Щонайменше 21 людина постраждала в Японії в результаті сильного землетрусу, який відбувся в Японському морі поруч з префектурою Ямагата. Більшість постраждалих - літні люди, які отримали різні травми в результаті падінь через підземних поштовхів.

Нагадаємо, 16 червня в Тихому океані були зафіксовані два сильні землетруси. Один землетрус магнітудою в 7,2 бали стався поблизу берегів Нової Зеландії, ще один землетрус був зафіксований поблизу острівного королівства Тонга. Потужність другого землетрусу досягала 6,1 балу.

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