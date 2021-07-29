ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський підписав закони про національний спротив та збільшення чисельності ЗСУ

Новость на русском →
Четвер 29 липня 2021 11:27
Зеленський підписав закони про національний спротив та збільшення чисельності ЗСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які ж сам раніше вніс до парламенту як невідкладні. Це закон про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час привітання військових з Днем ССО.

"Це є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися, не допустить подій 2014 року та що захист України для нас - наша всенародна справа", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 16 липня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5558, який передбачає, що чисельність Збройних сил України зросте на 11 тисяч осіб.

У той же день Рада прийняла в другому читанні законопроект №5557 про національний спротив. У ньому прописано створення в Україні територіальної оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Закон
NEWS
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так