Біля Чернівців мікроавтобус злетів у кювет, є жертви

Внаслідок аварії загинула водій авто, а троє її пасажирів травмовані

У Чернівецькій області між селами Рідківці та Топорівці ввечері 19 березня 2019 мікроавтобус RENAULT Trafic злетів у кювет. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу облуправління поліції.

За інформацією правоохоронців, автомобіль рухався в напрямку Чернівці-Хотин, проте 39-річна мешканка Чернівців не впоралася з керуванням та допустила з’їзд у кювет.

"Внаслідок отриманих травм, несумісних з життям, водійка загинула. Разом з нею в автомобілі перебувало троє пасажирів, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Одного після огляду лікарів відпущено додому", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, минулого тижня у Київській області на 72 км автодороги Київ-Одеса було заблоковано рух в напрямку столиці через пожежу.

Раніше через сильний вітер в Чернівецькій області на трасу поблизу пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією впали дроти високовольтної лінії. Через це рух на міжнародній трасі перекрили.