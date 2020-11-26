Біля Чорноморська тоне судно рятувальників, відбувся витік нафтопродуктів

Фото: судно "Аметист" (Думська)

На причалі в селі Олександрівка, що біля Чорноморська, тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби "Аметист". Навколо буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

Про це повідомляє Думська з посиланням на співробітників МПРС.

Судно почало йти під воду приблизно о 16.00. Працівники бази відкачують воду з відсіків корабля.

За словами рятувальників, "Аметист" не був введений в експлуатацію, але перебував на балансі МПРС.

Обласне управління ДСНС поки нічого не повідомляє про інцидент.

Рятувальне судно "Аметист" збудоване у 1977 році. Його довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Буксир був на балансі казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба".

Нагадаємо, у вересні в Одесі завершили фінальний етап робіт з підйому затонулого танкера Delfi. Судно вже забрали з пляжу "Дельфін". Танкер потрапив в аварію під час шторму в кінці листопада минулого року. Його прибило хвилями до берега, де він зачепився за хвилеріз і частково затонув. Кілька разів з танкера витікало пальне.