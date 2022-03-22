У 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС супутники зафіксували сім пожеж

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Ймовірно, загоряння сталося в результаті збройної агресії Росії, а саме попадання снаряда або умисного підпалу. Максимально допустимими загоряннями в межах зони відчуження є пожежі площею 0,05-0,2 кв.км. Але зафіксовані супутниками загоряння по площі перевищують ці показники в десятки разів.

З точки зору рівня радіації, який контролюється автоматизованою системою в 39 пунктах, особливу небезпеку становлять пожежі в радіусі 10 км від ЧАЕС. Точна їх кількість не повідомляється.