ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС супутники зафіксували сім пожеж

Новость на русском →
Вівторок 22 березня 2022 07:13
У 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС супутники зафіксували сім пожеж ЧАЕС (Фото: rbk.ua)
Автор: Константин Широкун

У межах зони відчуження ЧАЕС зафіксовано 7 осередків загоряння. Інформація отримана з супутників Sentinel-2 Європейського космічного агентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Ймовірно, загоряння сталося в результаті збройної агресії Росії, а саме попадання снаряда або умисного підпалу. Максимально допустимими загоряннями в межах зони відчуження є пожежі площею 0,05-0,2 кв.км. Але зафіксовані супутниками загоряння по площі перевищують ці показники в десятки разів.

З точки зору рівня радіації, який контролюється автоматизованою системою в 39 пунктах, особливу небезпеку становлять пожежі в радіусі 10 км від ЧАЕС. Точна їх кількість не повідомляється.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧАЕС Вторгнення Росії до України
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро