У 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС супутники зафіксували сім пожеж
У межах зони відчуження ЧАЕС зафіксовано 7 осередків загоряння. Інформація отримана з супутників Sentinel-2 Європейського космічного агентства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Ймовірно, загоряння сталося в результаті збройної агресії Росії, а саме попадання снаряда або умисного підпалу. Максимально допустимими загоряннями в межах зони відчуження є пожежі площею 0,05-0,2 кв.км. Але зафіксовані супутниками загоряння по площі перевищують ці показники в десятки разів.
З точки зору рівня радіації, який контролюється автоматизованою системою в 39 пунктах, особливу небезпеку становлять пожежі в радіусі 10 км від ЧАЕС. Точна їх кількість не повідомляється.
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