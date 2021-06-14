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Біля берегів Ємену затонув човен з мігрантами: знайдено тіла понад 20 осіб

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Сана, Понеділок 14 червня 2021 15:24
Біля берегів Ємену затонув човен з мігрантами: знайдено тіла понад 20 осіб Фото: біля Ємену затонув човен з мігрантами (twitter.com/SuisseSUI)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Човен з мігрантами затонула біля берегів Ємену. У ній знаходилися від 160 до 200 осіб. Через два дні рибалки в Аденській затоці витягли щонайменше 25 тіл.

Про це повідомило видання Actualites Suisse.

"Човен перекинувся два дні тому. У ній знаходилися від 160 до 200 осіб", - сказав представник влади провінції Лахідж Джаліл Ахмед Алі.

За його словами, рибалки в Аденській затоці виявили 25 тіл загиблих. Всі вони були вихідцями з Африки. "Ми знайшли 25 трупів африканців, які потонули, коли човен з десятками з них затонув біля берегів Ємену", - сказав виданню один з рибалок.

Він зазначив, що рибалки бачили у воді тіла, які плавали за 20 кілометрів від узбережжя Рас аль-Ара.

Нагадаємо, в середині травня близько 8 тисяч нелегальних мігрантів з Марокко проникли на територію іспанського автономного міста Сеута, розташованого на північному узбережжі Африки. Іспанська влада направила на кордон війська, щоб зупинити потік мігрантів.

Зазначимо, 12 червня в Литві повідомили про напруженої ситуації на кордоні з Білоруссю. Литовська влада зазначила, що білоруські біженці розбили табір і влаштували протести.

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