Влада Іспанії направила війська на кордон з Марокко, щоб зупинити потік мігрантів

Влада Іспанії направила військ для патрулювання кордону з Марокко через наплив нелегальних мігрантів з Північної Африки. У країну за останні два дні проникли близько 8 тисяч осіб.

За даними видання, в іспанський анклав на північному узбережжі Африки - Сеуту - вплав і перелазячи через паркан проникли близько 8 тисяч нелегальних мігрантів, у тому числі близько 1,5 тисячі дітей. У вівторок на пляжах анклаву з'явилися бронетранспортери, а солдати і поліцейськи розганяли мігрантів, які заполонили вулиці міста і намагалися влаштувати заворушення.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на тлі напливу нелегальних мігрантів скасував свій візит до Парижа і відправився в Сеуту. Він назвав те, що відбувається "новим серйозним криз" для Європи і пообіцяв негайно відновити порядок в ситуації загострення відносин з Марокко.

Іспанським військовим і поліції вдалося відправити назад в Марокко близько 4 тисяч мігрантів. За словами місцевої влади, вони мають намір продовжувати повертати на батьківщину тих, хто нелегально перетинає кордон.