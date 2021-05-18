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Влада Іспанії направила війська на кордон з Марокко, щоб зупинити потік мігрантів

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Мадрид, Вівторок 18 травня 2021 21:49
Влада Іспанії направила війська на кордон з Марокко, щоб зупинити потік мігрантів Фото: африканські мігранти (UNHCR UN Refugee Agency)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Іспанії направила військ для патрулювання кордону з Марокко через наплив нелегальних мігрантів з Північної Африки. У країну за останні два дні проникли близько 8 тисяч осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними видання, в іспанський анклав на північному узбережжі Африки - Сеуту - вплав і перелазячи через паркан проникли близько 8 тисяч нелегальних мігрантів, у тому числі близько 1,5 тисячі дітей. У вівторок на пляжах анклаву з'явилися бронетранспортери, а солдати і поліцейськи розганяли мігрантів, які заполонили вулиці міста і намагалися влаштувати заворушення.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на тлі напливу нелегальних мігрантів скасував свій візит до Парижа і відправився в Сеуту. Він назвав те, що відбувається "новим серйозним криз" для Європи і пообіцяв негайно відновити порядок в ситуації загострення відносин з Марокко.

Іспанським військовим і поліції вдалося відправити назад в Марокко близько 4 тисяч мігрантів. За словами місцевої влади, вони мають намір продовжувати повертати на батьківщину тих, хто нелегально перетинає кордон.

Нагадаємо, Австрія, Німеччина, Данія, Швеція і Норвегія ввели прикордонний контроль в розпал міграційної кризи в 2015 році. У лютому 2017 року Рада ЄС дозволила цим країнам продовжити Тимчасовий режим ще на 3 місяці - до середини травня. Відень при цьому намагається домогтися, щоб він діяв постійно.

У березні 2020 року через наплив мігрантів на грецькому кордоні з Туреччиною Європейський союз запустив механізм цивільного захисту. Грецька влада в свою чергу направила для посилення охорони державного кордону військові кораблі до островів в Егейському морі.

РБК-Україна писало, що США зараз можуть переживати найбільший за останні 20 років міграційний сплеск. Він спостерігається на південно-західному кордоні.

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