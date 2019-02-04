Біля Багамських островів затонуло судно з мігрантами

Внаслідок аварії загинуло 28 мігрантів

Судно с мигрантами из Гаити затонуло недалеко от Багамских островов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что в результате крушения погибли 28 человек.

В субботу жители острова Абако нашли тела четырех человек, еще порядка 15 человек были найдены живыми. Всего удалось спасти 17 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия обратилась с просьбой к Нидерландам принять 47 мигрантов с гуманитарного судна, которому не разрешили заходить в итальянские порты.

Отметим, 20 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке 19 декабря, большинством голосов приняла пакт о беженцах.

Документ поддержали 152 страны, еще пять выступили против. Это Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты. Воздержались еще двенадцать членов ООН. Среди них - Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария. Еще 24 государства-члена не присутствовали для участия в голосовании.